5 dolog, amire figyelj, ha antik bútorokat vásárolsz — A testi-lelki egészséged múlik rajta

Egy gyönyörű antik tükör, antik bútorok a nappaliban, porcelánbaba a vitrinben talán vonzó gondolatnak tűnik, és ha alapos vagy és betartasz néhány régiségekre vonatkozó szabályt, az eredmény is lenyűgöző lehet. Az allergének felhalmozódásától a penészgomba növekedésén át a vegyianyag-kibocsátáson keresztül a fizikai biztonsági kockázatokig számos buktatót rejtenek a régi bútorok. Az antik kereskedésekben fellelhető kincsek rejtett veszélyei jelentősen befolyásolhatják a mentális jólétedet is. Ám, ha tudatában vagy ezeknek a kockázatoknak, és teszel ellenük, egészséges és trendi vintage-környezetet teremthetsz az otthonodban.

Bizonyos antik tárgyak fizikai és mentális egészségügyi kockázatokat rejthetnek magukban

Forrás: Shutterstock

Így hatnak a testi-lelki jólétedre az antik bútorok

1. Antik függönyök, kárpitok és szövetek — A por és allergének lelőhelye

A régi bútorokkal az egyik leggyakoribb probléma a por és az allergének felhalmozódása. Idővel a bútorszövetek és a kárpitok a poratkák, a háziállatok korpája, a pollenek és más allergének menedékévé válhatnak. Ezek a részecskék a levegőbe kerülhetnek, és belélegezve az asztmát, allergiát okozhatnak, vagy súlyosbíthatják a már meglévő betegséget. Még ha rendszeresen tisztítod is a bútorokat, szakember segítsége nélkül szinte lehetetlen eltávolítani az összes beágyazódott allergént.

2. Az antik bútorok dohos szaga intő jel — Penészgombák jelenlétére utalhat

A régi bútorokban, különösen a nedves vagy rosszul szellőző helyiségekben tárolt bútorokban penész és penészgomba alakulhat ki. Ez különösen gyakori a szerves anyagokból, például fából és szövetből készült bútoroknál. A penészspórák a levegőbe kerülhetnek, és belélegezve jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek, mivel légzőszervi problémákhoz, bőrirritációhoz, súlyos esetben pedig krónikus egészségügyi problémákhoz vezethet. A régi bútorok dohos szaga gyakran a penész jelenlétének a jele.

3. Kárpitozott bútorok, antik textíliák — A baktériumok melegágya

A szövetekben megülő por és allergének mellett más egészségügyi veszélyeket is rejtenek az antik kárpitozott bútorok, függönyök, takarók. A régiségek számító antik bútorok baktériumokat és más mikroorganizmusokat rejthetnek, különösen, ha évekig használták őket alapos tisztítás nélkül vagy évek óta nem használták, de nem is tisztították azokat. A kárpitozott bútorok felszívhatják a kiömlött folyadékokat és testnedveket, ami baktériumok melegágyát képezi. Már maga a gondolat is visszataszító. Hát még amit okozhat: a szennyezett felületekkel való hosszan tartó érintkezés bőrfertőzésekhez és egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet.