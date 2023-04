Január elején írtunk arról, hogy Békefi Viki kisbabát vár, decemberben eljegyezték, sőt össze is házasodtak Feng Ya Ou-val. Az esküvő részleteiről azonban most mesélt először a boldog pár.

"Nagyon kicsi, nagyon szolid, nagyon szűk, de annál személyesebb, annál mélyebb volt. Minden, aminek meg kellett törénni, az megtörtént" - mesélte Tillának Ya Ou, majd az is kideült, hogy terveznek egy nagy lagzit is, ahol a család is jelen lesz.

Korábban Viki az Instagramon azt mesélte, hogy hirtelen döntöttek az esküvőről, így nem csináltattak maguknak gyűrűt sem, ezt is majd a nagy esküvőre tervezik. A baba nemét egy ideig nem akarták tudni, mostanra azonban kiderült, hogy kislányt várnak.