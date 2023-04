A Szűznek kedden érdemes nekigyűrkőznie a nehezebb feladatoknak, mert most nincs olyan, amivel ne bírna el. Napi horoszkóp következik keddre minden jegynek.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Hajnalban a Hold átlép a jegyedbe, és fokozza a türelmetlenségedet. Ma nagyon rosszul viseled, ha valaki értetlenkedik, vagy lassú, vagy egyszerűen csak túlságosan megfontolt. Jól sikerülnek viszont azok a feladatok, amik gyors cselekvést igényelnek.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ne akarj mindig te irányítani: ha a másik azt látja, hogy mindig a te kezedben van az döntés, akkor ne csodálkozz, ha végül ő meg lustán hátradől. Amit meg te viselsz rosszul. És ez egyikőtöknek sem jó.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Hold belép a türelmetlen Kosba kedd hajnalban, és még inkább felgyorsít téged is. Legyél óvatos, mert ma hajlamos vagy a meggondolatlan lépésekre... és az átgondolatlan szavakra, amikkel csak akadályozod a saját ügyeidet.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Régen volt ennyire vidám, gondtalan a napod, mint kedden. Ha nehezen is indul a reggel, később mintha minden gondod egy csapásra elszállt volna. Ma igazán érzed, hogy mennyi mindenért lehetsz hálás a sorsnak. És ebben a társad is osztozik veled, főleg, ha megtanulsz bízni benne.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Eseménydús napra számíthatsz kedden, a váratlanság szinte már törvényszerű. Próbálj meg felkészülni rá lélekben, akkor talán kevésbé fogod frusztrációként megélni a történéseket. Sőt, akár még szerencsésnek is érezheted magad a végén.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Érdemes kedden nagyobb fába is vágni azt a bizonyos fejszét: hatalmas erőkkel bírsz, most mindenben sikeres lehetsz. Olyan problémát is megoldhatsz, ami eddig talán reménytelennek tűnt fel előtted.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.