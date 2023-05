A jó szájhigiéniához nem elég naponta kétszer, sebtében megmosni a fogainkat. Ahhoz, hogy a fogaink, az ínyünk és általánosságban az egész szájüreg egészséges legyen, több időt kell szánnunk a szájhigiéniánkra, mint néhány perc, és többet kell tennünk érte, mint egy 30 másodperces fogsikálás! Íme néhány tanács, amelyekkel javíthatunk a szájhigiéniánkon.

Fogmosás - alaposan!

Igen, a megfelelő szájhigiénia a fogmosásnál kezdődik, de ez tényleg csak a kezdet! Ráadásul az sem mindegy, hogy mennyi ideig, hogyan és mivel mosunk fogat. A tisztítás tartson legalább 2, de inkább 3 percig, sose dörzsöljük a fogakat, hanem sepregető mozdulatokat alkalmazzunk és a fogkefénk se legyen kemény, durva sörtéjű, inkább a lágyabb változatokat részesítsük előnyben.

Fogselyem – ez is kötelező!

A fogselyem használata szerencsére egyre elterjedtebb, bár még mindig nagyon sokan inkább csak valami úri huncutságnak tartják, mint a szájápolás elengedhetetlen eszközének. Pedig a fogselyem használata nagyon fontos, hiszen ezzel tudjuk megtisztítani a fogközöket, azaz a fogsor azon részeit ahova a fogkefe nem ér el. A fogköztisztítók szintén ezt a célt szolgálják, csak egyszerűbb a használatuk a hátsó traktusban – szóval aki még nem próbálta, az adjon ennek az eszköznek is egy esélyt, mert nagyon sokat javíthat a szájhigiénia állapotán.

Nyelvtisztítás – ezt se hagyjuk ki!

Ez az a mozzanat, amelyet az emberek 90%-a úgy ahogy van kihagy a fogmosás során. Sőt sokakban fel sem merül, hogy a nyelvet egyáltalán meg kéne tisztítani. Holott a nyelven pont úgy lepedék képződik a nap során, mint a fogakon és az ínyen. Szóval a napi fogápolási rutin szerves részét kell, hogy képezze a nyelv finom átdörzsölése is.

Fogkő-eltávolítás – csak szakembernél!

Tudod, hogy mi a fogkő? Voltaképpen megkövesedett lepedék! Ugye nem hangzik túl jól? Hát, ha még azt is eláruljuk, hogy a fogkőben csak úgy hemzsegnek a baktériumok, ráadásul károsítja a fogakat, az ínyt, felelőssé tehető a rossz leheletért, de akár még a fogak meglazulását, sőt fogvesztést is eredményezhet. A fogkő kialakulását több tényező befolyásolja, de az biztos, hogy a megfelelő és alapos fogmosás a fogkövesedésre hajlamosabbaknál is mérsékli a problémát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minimum évente egyszer elmenjünk dentálhigiénikushoz, aki ellenőrzi ezt is, ha pedig szükséges, akkor teljesen fájdalommentesen és szakszerűen el is távolítja a fogkövet.

Hidratálás – a szájnak is fontos!

Azt mindenki tudja már, hogy az egészségünk – sőt, a szépségünk! - szempontjából nagyon fontos, hogy sok vizet igyunk, és hogy a szervezetünket megfelelő módon hidratáljuk. Az azonban kevésbé köztudott, hogy a jó szájhigiénia fenntartásához is elengedhetetlen a folyadékfogyasztás. A vízfogyasztással mérsékelhetjük a szájban felgyülemlett baktériumok mennyiségét, amellyel így hozzájárulhatunk a jobb szájhigiéniához is.