A 34 éves Cartert, Nick Carternek, a Backstreet Boys egyik énekesének öccsét november 5-én holtan találták otthonában, a kaliforniai Lancasterben.

A boncolásból mostanra kiderült, hogy halálát fulladás okozta a bevett nyugtatók és a belélegzett gázok miatt.

A szervezetében alprazolámot találtak, amely Xanax vagy Frontin néven ismert nyugtatószer. Emellett sűrített difluor-etán gázt is kimutattak, ami a sűrített levegős dobozokban használt hajtóanyag, amely "belélegzéskor eufória-érzést válthat ki".

Cartert november 4-én a hajnali órákban látták utoljra élve, amikor a rendőrök meglátogatták az otthonában A boncolási leletek között szereplő rendőrségi jelentés szerint azután ellenőrizték, miután az Instagramon élő videójában inhalálóval látták. Carter arra kérte a tiszteket, hogy távozzanak.

Másnap egy házvezetőnőként feltüntetett nő látogatta meg Cartert az otthonában. Mivel nem nyitott neki ajtót, beengedte magát, és akkor látta meg, hogy a rapper eszméletlenül fekszik a jakuzziban.

A mentők a helyszínen megállapították a halálát.

Carter a karrierjét a Backstreet Boys fiúbanda előtt kezdte. A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején több millió példányban kelt el négy albuma, amelyek közül az első elkészítésekor még csak kilen éves volt. Második albuma, az Aaron's Party (Come Get It) 2000-ben jelent meg, és háromszoros platinalemez lett. Az album után támogatta Britney Spearst az Oops!... I Did It Again turnén.

Később Carter a rap felé fordult, szerepelt Broadway-musicalekben és a Dancing With The Stars című amerikai tévéműsorban is.

Számos nehézséggel kellett szembenéznie, többször jelentkezett rehabilitációra, és 2013-ban csődeljárási kérelmet nyújtott be a több millió dolláros adósság miatt, amelynek nagy része az adózáshoz kapcsolódott.

Többször is összeütközött a hatóságokkal kábítószer birtoklása és meggondolatlan vezetés miatt - írja a BBC.