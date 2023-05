A nők szépségápolási rutinját összeállítani évről évre egyre bonyolultabb, hiszen a piacon újabbnál is újabb hatóanyagok és termékek bukkannak fel, amelyekről mind a reklámok, mind a szépségipar szereplői azt állítják, „must have", azaz KELL! Egy ilyen viszonylag új dolog a szkvalán is. De vajon pontosan mi is ez és mire jó?