A bőrápolás, és ezen belül is az arcápolás egy nagyon kényes téma, hiszen ami az egyik embernek beválik, az lehet, hogy a másiknak semmit sem használ, sőt még árt is. Így ezen a területen is elmondható, hogy a puding próbája az evés... Ennek ellenére akad néhány olyan tanács, amit érdemes megfogadni kezdő rutinozóként.