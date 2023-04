A sztárpár szeretete egymás iránt megmaradt, és hangsúlyozták, hogy kislányuk jóléte a legfontosabb. A válás oka részben Miki sok munkája és a háztartásban betöltött szerepe lehetett: ő maradt otthon a gyerekkel, így nem tudott igazán fókuszálni a saját karrierjére.

Anna a SIX című musical sajtótájékoztatóján így nyilatkozott: Előre nézek, nem hátra, csak a jövő érdekel. Elrendeztünk mindent egymással, nem vagyunk haragban. Miki pedig úgy tűnik, már tovább is lépett. Egy díjkiosztó gálán feltűnően közvetlenül viselkedett több nővel, és egy ismerős szerint a sok bók hatására sikerült is közelebb kerülnie egyikükhöz. A válás ellenére a család továbbra is együtt tölti az ünnepeket, például húsvétkor is együtt pihenték ki a hétköznapok fáradalmait – írja a Blikk.