Igaz, hogy még csak májust írunk, ám végre egyre melegebb és naposabb az idő, így érdemes kicsit körülnézni, hogy milyen nyári kiegészítőket szerezzünk be az idei szezonra.

Ez a tél, ha nem is sikeredett vészesen hidegre, azt azért bátran állíthatjuk, hogy viszonylag sokáig tartott. Kis túlzással még a húsvéti tojásokat is majdnem a hóban keresgéltük, de gumicsizma és kabát tényleg kellett hozzá. Éppen ezért mostanra mi nagyon kiéheztünk egy kis napsütésre és melegre, ennek köszönhetően pedig már május elején a forró nyári napokról fantáziálunk, na meg arról, hogy milyen kiegészítőkkel dobjuk majd fel az outfitünket, ha végre tényleg beköszönt a kánikula.

Kalapok

Természetesen az elsők között egy nyári kalap megvásárlását javasoljuk mindenkinek. Hiszen, ha itt a nyár, akkor itt a perzselő napsütés is, ami ellen nem árt némi védelem - akkor is, ha ezt vártuk hónapok óta. És mi védhetne jobban a napszúrástól (a hajunkat meg az UV-károktól), mint egy praktikus kalap vagy sapka. Legyen szó nagy karimával rendelkező szalmakalapról, különféle bucket hat fazonról vagy baseball sapkáról, 2023 nyarán mind trendi lesz, így szerezzük be a számunkra legjobban tetsző fazont.

Napellenző

Ha már a fejfedőknél tartunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a napellenzők mellett sem. Már az elmúlt években is szembejött velünk egy-egy ilyen darab, idén pedig még több helyen láthatjuk majd, mert bizony ez a kiegészítő is rendkívül divatossá vált. Hordhatjuk a strandon, sportoláshoz, a parkban, de a városban is - minden alkalomra akad megfelelő. Választhatunk számos fazon, anyag és stílus közül: sportosan praktikus, letisztult, csajos, szalma, műanyag, csipke, vászon, csatos, tépőzáras, megkötős... kinek melyik áll legközelebb a szívéhez.

Kendő

A kendő szintén egy örök, nyári klasszikus, amely ráadásul rendkívül sokoldalúan használható. Egy nagyméretű kendő a csípőnk köré tekerve strandszoknya, amelyben elszaladhatunk lángosért; a vállunkra terítve stóla, ami megvéd a leégéstől vagy a didergéstől egy hűvösebb nyári estén (vagy a 18 fokra lehűtött villamoson). Ugyanakkor idén a fejünk köré is csavarhatjuk, mert a fejkendők újra a reneszánszukat élik, és igazán fel tudnak dobni egy kissé unalmas szettet is. Tengerpart, fesztivál, badacsonyi bortúra? Mindegy, de kendő legyen nálad!

Legyező

A legyező már egy extrább nyári kiegészítő, amelyet – tudjuk jól! -, nem mindenki érez a magáénak. Mégis érdemes legalább egyszer a tükör elé állni egy nekünk tetsző darabbal és megfigyelni, mennyivel stílusosabbá varázsolja a megjelenésünket. Öltöztet, különlegesebbé tesz, ráadásul hihetetlenül praktikus egy igazán forró, nyári napon! Csak néhány csuklómozdulat és máris felszárítja gyöngyöző homlokunkat, a nőiességünkkel pedig csodát tesz...

Napszemüveg

Természetesen a napszemüveg sem maradhat ki a nyári kiegészítők számbavételekor, hiszen enélkül szinte létezni sem lehet a vakító napsütésben. Persze a napszemüveg nem csupán hasznos, de imádnivaló is, hiszen ahány fazon, annyi megjelenés. Idén még mindig a hatalmas lencsével rendelkező darabok lesznek a legdivatosabbak, és természetesen a fekete szín továbbra is hódít – mind a keretek, mind a lencsék világában. 2023 nyarán azonban a klasszikus megjelenés mellett egyre inkább figyelmet követel magának a bohókás, igazi vakáció hangulat, ami furcsa fazonú és élénk színű keretekben, valamint szivárványos lencsékben nyilvánul majd meg.