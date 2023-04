A színész gyermekei jó testvéri kapcsolatot ápolnak, ám nem csak ők vannak jó viszonyban.

Nem mindig kellemes helyzetet teremtett, amikor második feleségétől elválva Gesztesi ugyanarra a telekre építtetett házat magának és Claudiának, ahol Zsuzsa és a fiai is éltek, de a két nő a helyzetet már akkor is viszonylag jól viselte. Ma meg már kifejezetten jóban vannak.

Miután Liptai Claudia elvált a színésztől, összejött második férjével, Pataki Ádámmal, akivel született egy kisfiuk, Marci. Mivel a színész-műsorvezető és férje is elfoglalt, szükségük van valakire, aki olykor-olykor vigyáz gyermekükre. Ez a valaki nem más, mint Niki, Gesztesi Károly második felesége.

"Már nem is emlékszem, de talán Ádám vetette fel ezt az ötletet... Niki azóta egyre többször jön hozzánk, sokszor reggel is ő viszi Marcit az iskolába. De össze sem lehet hasonlítani kettőnket! Én abszolút megengedő típus vagyok Nikihez képest, akinél talpraesettebb nőt nem ismerek. Nagyon következetes, és ha azt mondja, fél nyolckor indulnak, azt szigorúan be is tartják. És Marci imádja, ahogy Karcsiért is rajongott. De melyik gyerek ne lett volna oda, amikor a nagy és szerethető Shrek megjelenik nála!?" - mesélte Claudia a Story Magazinnak adott interjújában, melyben azt is elmondta, hogy nem mindig volt a helyzet ennyire magától értetődő, nagy adag bölcsesség és belátás is kellett mindkettejük részéről.