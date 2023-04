A lap úgy tudja, a boldog házasság csak a látszat volt, a színfalak mögött csúnya dolgok játszódtak. A pár már január óta külön él, közös gyerekük nem született.

Shannen képviselője így kommentálta a hírt:

"A válás volt az utolsó dolog, amit Shannen akart, de sajnos úgy érezte, nem maradt más választása."



Ezek után azt tanácsolta az újságíróknak, hogy kérdéseikkel keressék meg Kurt ügynökét, Collier Grimm-et a PICTUREKID ügynökségnél, mivel ő is szorosan érintett az ügyben. A TMZ szerint arra utalt ezzel Doherty ügynöke, hogy Iswarienko és Grimm viszonyt folytatnak.



Az elhidegült párhoz közel álló források azt mondják, hogy Shannen egészségileg nincs jól, évek óta küzd a mellrákkal és annak szövődményeivel, most pedig a válás is nagyon megviseli. Erre utal a színésznő legfrissebb Insta-posztja is, amiben azt írja, hogy csak azok az emberek érdemelnek helyet az életében, akik szeretettel, kedvességgel és tisztelettel bánnak vele. Ezek szerint Iswarienko egyiket sem adta meg neki.



Doherty már háromszor volt házas, 1993 és 1994 között Ashley Hamilton, 2002 és 2003 között pedig Rick Salomon volt a férje.