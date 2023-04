Patrik azzal húzta Dorinát, hogy Instagram-posztjai alapján ő milliomos és egy palotában él, amit a lány folyamatosan tagadott, Dorina pedig nem tudott leszállni Milánról és Schobert Laráról, akiknek szerinte jobban is meg kellene ismerniük egymást.

Egy ponton Valkusz Milánnak elege lett, és rászólt Gáspár Győző keresztlányára, a 2022-es Séfek Séfe című műsorból ismert Paprika Dorinára:

„Miről beszélsz? Barátnőm van!"

Dorina azzal védekezett, hogy ő csak arra gondolt, hogy mivel eddig nem találkoztak Larával, ideje, hogy megismerjék egymást, de senki nem hitt neki.

Dorina Tomival is csipkelődött, azt forszírozva, hogy talán nem is ő maga főzte a vacsorát, mert ahhoz túlságosan is finom az étel.