A Séfek séfe exversenyzője kendőzetlen őszinteséggel osztotta ki a házigazdát, Visváder Tamást és az énekest is. Az utóbbi már azt is kimondta a forgatáson, hogy jobb lenne, ha a fiatal lány inkább hazatérne. Később Tamás is úgy vélte, Dorina olykor túlzásba vitte a beszólogatást, illetve az sem tetszett neki, hogy összeboronálta Schobert Larát és Milánt.

A vita alighanem akkor ért a csúcsra, mikor Dorina magából kikelve káromkodni kezdett.