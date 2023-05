Rengeteg támadás érte Nyári Darinkát. Ismeretlen kommentelők úgy gondolták, nem elég csinos, így nem illik jóképű színész férje, Kiss Ernő Zsolt mellé. Az Ázsia expressz és Jóban Rosszban sztárja egy ideje nem foglalkozik a támadásokkal, most mégis úgy döntött, hogy változtat, és sikeresen meg is szabadult 10 kilótól. Ruhamérete is 2-vel csökkent. A színésznő azonban állítja: egészsége, nem pedig mások véleménye miatt volt fontos számára a fogyás, de azért jól esnek neki a bókok is.

Bomba formába került Nyári Darinka egy testsúlycsökkentő innovátor segítségével. A színésznő súlya az életében jelen lévő stressz mértékével is szoros összefüggésben van, ráadásul korábban nem volt kitartó a fogyókúrában. Úgy érzi erre is meg kellett érnie.

„Amióta világ a világ, mindig is jojóztam, nem tudom, mikor voltam elégedett magammal. Elég lusta vagyok és sosem voltam kitartó a fogyókúrában. Állandóan rohanásban vagyok, ráadásul szeretem a finom ételeket, így pedig eddig nem volt könnyű dolgom. Van egy mondás, amit jó ideje szajkóztam a barátnőimnek. Akinek szerencséje van a szerelemben – és bizony én 18 éve boldog vagyok –, annak a fogyókúrában nem igen. De végre fordult a kocka. Rátaláltam egy innovációra, aminek köszönhetően újra rendeződött az anyagcserém és visszavette az étvágyamat. Jó kis anyagokból áll, ilyen például a banaba fa a levele, amely a Fülöp-szigeteken a terem, a helyi gyógyítók is fontos hatóanyagnak tartják, azt mondják hatására a zsírok fele képes csak lerakódni. Vagy az indiai csalán, amit én csak soványság faktornak hívok, ez az anyagcsere felturbózásáért és a vérzsírszint csökkenéséért felelős. Úgy tudom a fogyókúra alatti feszültség leküzdésében is segít, azt hiszem, ennek is köszönhetem, hogy még jobb kedvű is vagyok, ahogy látom magam a tükörben" – magyarázta Darinka, akinek módszerében egy olyan anyag is megtalálható, ami képes blokkolni a cukor zsírrá alakulását.

A színésznő pontosan tudja, hogy képernyőn, színházban dolgozó emberként jócskán ki van téve az elvárásoknak. „Nagyon kritikusak az emberek azzal szemben, aki a valóságot mutatja. Ez talán már változik, de az biztos, hogy sosem voltam Júlia-alkat."

Darinka állítja, hogy rányomta a bélyeget az életére a vissza-visszatérő súlyproblémája.

„Szülés után kezdődött minden, akkor aztán főleg felkúsztak a kilók, de csak a babám érdekelt! A férjemtől viszont folyton csak bókokat kapok, így Ernő inkább azért szereti, ha fogyok, mert akkor jól érzem magam a bőrömben. Ő bizony nagyon jóképű, sokszor meg is kaptam, hogy mit keresek mellette. Ezzel az elején foglalkoztam is, de mostanra már egyáltalán nem érdekel az ilyenfajta ítélkezés" – meséli Darinka, aki hedonista alkatnak tartja magát. „Ha boldog vagyok, akkor is eszem. Szeretem a pörköltet, a hamburgert, a rántott húst, most ezekről se kellett lemondanom, mivel megtaláltam ezt a mankót és lecsökkent az étvágyam. Az étkezés számomra egy rituálé, a nagy családi ebédeket is imádom, jó érezni, hogy összefog a család. Várom a jó időt, ilyenkor még több a lehetőség a közös programokra, amolyan olaszosan, szerintem bennünk van is egy kis itáliai vér, még akkor is, ha szőke vagyok" – meséli nevetve a színésznő, aki úgy érzi most igazán egyensúlyban van az élete. Elengedte a korábbi megfelelési kényszerét is.

„Már az motivál, hogy sokáig a gyerekem mellett legyek, és lássam az unokáimat felnőni. Jól esik, hogy fogyok, és kapom a bókokat, de már elég idős vagyok ahhoz, hogy magamnak akarjak megfelelni" – tette hozzá az édesanya.