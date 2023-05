231 000 euróért, azaz 86 000 000 forintért eladó Cicciolina 130 négyzetméteres lakása a római a Via Cassián. Az ingatlan egy nappaliból, két hálószobából, két fürdőszobából és konyhából áll, amihez egy csodálatos, tágas terasz is tartozik, a kertben úszómedence is van. Az ingatlant júliusban árverésre bocsátják, ugyanis egy egykori felnőttfilmes csődbe ment - írja a Bors az ilcorrieredellacitta.com cikkére hivatkozva.

"A járvány miatt két évig nem jutottam bevételhez, miközben kiadásim pedig voltak. A tartozásaim miatt kell eladnom a lakásomat, amit elárverezek" - mondta Cicciolina.

A lakás több szempontból is különleges: sok pornófilmet forgattak itt Riccardo Schicchi rendezésében, Cicciolina előtt pedig olyan neves pályatársai laktak itt, mint Moana Pozzi vagy Milly D'Abbraccio.

Staller Ilona nem először kerül nehéz anyagi helyzetbe: 2019-ben is elfogytak a megtakarításai, ekkor több nagy becsben tartott tárgyát, ruháját árverezte el.