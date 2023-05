Cicciolináról, az Olaszországban karriert befutott magyar pornósztárról már évek óta azt rebesgetik, hogy anyagi helyzete már nem a régi, ezért el kell adnia római ingatlanjait. Korábban ő maga is azt mondta, hogy Budapesten tervezi a jövőjét, ám ez eddig nem valósult meg, a mai napig az olasz főváros az otthona.

Ám a felnőttfilmek egykori sztárjáról az olasz sajtó most olyat állít, ami Staller Ilona szerint nem igaz. Egy a napokban megjelent cikkben azt írták, Cicciolina csődbe ment, árverezik egyik római házát, mely az ilcorrieredellacitta.com szerint egy nappaliból, két hálószobából, két fürdőszobából és konyhából áll, tartozik hozzá egy tágas terasz, a kertben pedig egy úszómedence is található. A 130 négyzetméteres ingatlanért 86 millió forintnak megfelelő összeget kell majd fizetnie a az új tulajdonosnak.

A portál azt állítja, hogy a pornódíva nyilatkozott is nekik, és azt mondta, a járvány miatt két évig nem volt bevétele, kiadásai annál inkább, így tartozásai keletkeztek, ezért árverezés útján értéesíti lakását.

A Ripost megkereste az ügyben Cicciolinát, aki szerint az egész túl lett dramatizálva:

"Nem igaz, amit ebben a cikkben állítanak! Ki is akadtam a portálra és az újságírónőre is, aki elferdítette a valóságot. Az egyik házamat eladtam, az való igaz, a másikban lakom jelenleg is. Ennyi."

A hírportál egy ijesztő posztja iránt is érdeklődött, ugyanis Staller Ilona pár napja azt írta a közösségi médiában: "Van egy hatalmas problémám, családi gond. Az életemért aggódom".

Ezzel kapcsolatban Ciccolina nem szeretett volna nyilatkozni, annyit mondott, reméli, hogy megoldódik a probléma.