Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Sok új élmény és hatás ér szombaton. Nem mindegyik kellemes, és lehet egy-két vita, koccanás is valakivel a környezetedben, de alapvetően mégis elégedett, vidám a napod. Azok ugyanis, akik a legkedvesebbek neked, csupa szeretettel és megértéssel vesznek körbe.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Rég jártál már moziban, vagy kiállításon, koncerten? A bolygók szerint most a művészi élmény az, ami segít kizökkenni a hétköznapokból! Válassz valamilyen kulturális programot délutánra, estére. Ha szingli vagy, egy barátod bemutathat egy ígéretes személynek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Nagyszerűen alakul a hétvége! Valószínűleg nem csak pihenéssel, mert sok a kerti munka, vagy a házban vannak teendők, intézni való is lehet, de ez mégsem az a munka, mint amit hétköznap kell végeznie. Van is kedved tevékenykedni, és este még valami extra program is vár.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Te azok közé az emberek közé tartozol, akinek nem terhesek a családi összejövetelek. Szívesen meghallgatod idős rokonaidat, válaszolgatsz kérdéseikre. Jó volna, ha futná a türelmedből a nehezebb napokban is.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A bolygók jelzése szerint egy nehéz kérdés foglalkoztat, annyira, hogy még szombaton is nehezen kapcsolsz ki. Hallgasd meg mások véleményét is, nem feltétlen aszerint kell cselekedned, csupán vedd figyelembe, hogy mit mondanak. S csak azt fogadd el, amivel egyetértesz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Az elmúlt napokban már tapasztalhattad, hogy nehezen koncentrálsz a feladataidra. Több pihenésre van szükséged, sőt egy kis levegőváltozást is beütemezhetsz a hétvégi napokra. Ha van lehetőséged egy kis kiruccanásra, akár csak egy másik várost vonattal felkeresni, akkor mindenképp élj vele!

