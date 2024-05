Archie és Lilibet: hamarosan új fotókat láthatunk Harry és Meghan gyerekeiről?

Több külföldi lap is azt írja, hogy a 42 éves Meghan Markle felbérelt egy hollywoodi sztárfotóst, hogy az képeket készítsen a hercegné új életmódmárkájának, az American Riviera Orchardnak. Jake Rosenberg fotós New Yorkból repült Kaliforniába, hogy lefotózza Harry herceg 39 éves feleségét — és valószínűleg a gyerekeit is.

Archie és Lilibet is kamera elé állt

A képek nagyrészén állítólag Meghan szerepel, amint főz, de a két gyermek, az 5 éves Archie és a 2 éves Lilibet is a kamera elé állt néhány családi fotó erejéig. A rajongók reménykednek, hogy hamarosan láthatják a királyi csemetéket, hiszen Harry és Meghan eddig csak néhány képet tett közzé róluk, és pár lesifotó kering a közösségi médiában.

Régóta tart az együttműködés Jake Rosenberggel

Meghan többször állt már a torontói származású Jake Rosenberg kamerája elé. A fotós még 2016 júniusában osztott meg egy szelfit Meghannel az Instagramon, amikor Harry felesége még színésznőként dolgozott az Instagramon. A képhez ezt posztolta: "Imádok hazajönni és együtt dolgozni ezzel a gyönyörű hölggyel".

Rosenberg a honlapján is említést tesz Meghanról, az életrajzában olyan sztárok mellett említi őt, mint Oprah Winfrey vagy David Beckham. Rosenberg készítette azokat a fotókat is, amelyeket Meghan a korábbi blogján tett közzé.

Tényleg jöhetnek a friss fotók a gyerekekről?

Egy bennfentes szerint sajnos az Archie-ról és Lilibetről készült új képeket nem a nyilvánosságnak szánják, a család számára készültek. A Meghan fotóira is várnunk kell addig, ameddig a márkája első termékei a boltokba nem kerülnek.

A hercegné március 14-én tette nyilvánossá új Instagram-fiókját és weboldalát. Olyan életmódtermékeket forgalmaz majd a tervek szerint, mint edények, kancsók, konyhai textíliák és különböző finomságok.