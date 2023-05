Novák Katalin köztársasági elnök is meghívót kapott III. Károly király koronázására, melyre férjével, Veres Istvánnal utazik, és ahova természetesen nem üres kézzel érkezik majd.

A köztársasági elnök a Facebookon osztotta meg a meghívót, amit a brit uralkodó koronázási ceremóniájára kapott - posztjából az is kiderült, hogy a meghívást elfogadta, így pénteken férjével Lonndonba utazik.

A Blikk a Köztársasági Elnöki Hivataltól tudta meg, hogy milyen ajándékokkal készül Novák Katalin a koronázásra.

A egyik ajándék Marton László lovas kisplasztikája (Martonnak több alkotása is gazdagítja a brit uralkodó gyűjteményét). Burger Barna a „The Blue Rambler" című fotókötete szintén a az ajándékok között lesz, ahogy egy-egy pár egyedi tervezésű, kiváló minőségű Mauna túrabakancs is, III. Károly és Kamilla névjelével gravírozva. Mint az köztudott, a király nagyon szeret túrzni, Erdélyben is többször járt már ilyen céllal.

A koronázásra meghívott vendégek minden perce be lesz osztva, a program szigorú protokoll szerint zajlik majd. Az eseményen külön szektort biztosítanak az állami vezetőknek, innen fogja megtekinteni az eseményt Novák Katalin és férje - tudta meg a lap.