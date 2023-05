Közleményük szerint a kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok több mint kétharmada szerint egy nőnek nem kell lemondania a karrierjéről az anyaság és a gyermeknevelés miatt, és csaknem ugyanennyien gondolják azt is, hogy a nők számára az anyaság jelenti a kiteljesedést.



A magyarok döntő többsége, 83 százaléka egyetért azzal, hogy az anyaság a legszebb női hivatás. A gyermekesek közül tízből kilencen, de a gyermektelenek között is tízből heten azonosulnak ezzel az állítással. Leginkább a vidéken élők és az idősebb korosztály tagjai vélekednek így.



Az emberek 80 százaléka úgy gondolja, hogy az anyaság és a karrier összeegyeztethető, bár ez nehéz feladat. Ezzel az állítással leginkább az egyedülállók és az egygyermekesek értettek egyet.

Kiderült a KINCS felméréséből az is, hogy az emberek 74 százaléka szerint egy nőnek fontos a gyermek a teljes élethez, 67 százaléka pedig azzal is egyetért, hogy a nőknek az anyaság jelenti a kiteljesedést. Ezen két állítással egyetértők között nagyobb arányban voltak a gyermekesek, különösen a nagycsaládosok, az idősebb generációk tagjai és a községekben élők.





A megkérdezettek 68 százaléka gondolja úgy, hogy egy nőnek nem kell lemondania a karrierjéről, az életcéljairól az anyaság és a gyermeknevelés miatt, ezzel az állítással a legidősebbek és a legfiatalabbak egyaránt, nagy arányban értettek egyet.



A válaszadók 61 százaléka szerint az édesanyáknak az otthon és a család fontosabb helyen áll, mint a munka és a karrier. A megkérdezettek mindössze 26 százaléka véli úgy, hogy igazuk van azoknak a nőknek, akik jó szakma vagy állás mellett nem vállalnak több gyermeket.



A válaszadók a női szerepek közül első helyre az anyaságot helyezik, a válaszadók 60 százaléka szerint egy nő életében az anyaság a legfontosabb. Ezt követik az egyéb családi kapcsolatokra vonatkozó szerepek, a házastársi/társi, majd a szüleiről gondoskodó gyermek szerepe, és csak ezek után következnek a munkához kapcsolódó szakmai sikerek.



A gyermekes válaszadók 65 százaléka gondolta azt, hogy az anyaság "a női lét csúcsa", a gyermekteleneknél ez az arány 45 százalék. Legnagyobb mértékben a kisgyermeket nevelők tették az anyaságot az első helyre, 71 százalékuk gondolkodik így.



Összességében megállapítható, hogy a magyarok többsége szerint az anyaság a legszebb női hivatás, amelyet a különféle női szerepek közül az első helyre tesznek. A magyar családpolitika kiemelten fontos része az édesanyák támogatása és annak biztosítása, hogy a nők édesanyaként és dolgozó nőként is kiteljesedhessenek. Emiatt Magyarországon sok intézkedés segíti az édesanyákat a család és a munka közötti egyensúly kialakításában - közölte a KINCS.



Az országos reprezentatív kutatás 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készült 2023. március 22. és 31. között.