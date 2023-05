Illóolajjal bolondítsa

A szódabikarbóna szinte bármelyik boltban beszerezhető. Kiváló általános súrolószer a hűtőszekrényhez, szőnyegekhez, de bátran használhatjuk a kádhoz, mosdókagylóhoz és zuhanytálcához is. Ezenkívül szagtalanító hatása is van: öntsük egy kis tálba és tegyük a kellemetlen szagú helyre. Amennyiben illatosítani is szeretnénk, csepegtessünk citromos illóolajat a szódabikarbónás tálkába.

A legnépszerűbb segítség

A környezetbarát tisztítószerek egyik legfontosabb alternatívája az ecet. 1:1 arányban öntsünk egy szórófejes flakonba ecetet és vizet, és ezt permetezzük a tisztítani kívánt felületre, mint például a konyhapult, majd elkezdhetjük a sikálást.

Levendula, citrushéj

Népszerű a citrusos ecetes tisztító is, ami abban különbözik az előzőtől, hogy citrushéj darabokat felöntünk annyi ecettel, ami ellepi. Ezután állni hagyjuk egy sötét, hűvös helyen 1-2 hétig. Ezt követően leszűrjük, és vízzel hígítjuk 50-50%-ban. Lehet készíteni levendulával (0,5 l ecet + 8 ek levendula), de fenyőágakkal is.

Csak praktikusan!

Ha kiürült a régi mosogatószeres flakon, ne dobjuk ki! Öntsük ebbe az elkészített házi tisztítószereket. Arra ügyeljünk, hogy ezek általában 2-3 hétig bírják, utána változik az állaguk, illatuk, hiszen nincs benne tartósítószer!

Több marad másra

Az említett környezetbarát termékek ára igen alacsony, az ecet literes kiszerelésben akár már 200 Ft-tól kapható, a szódabikarbóna 300 Ft. Ha áttérünk a fenntarthatóbb alternatívákra, akkor havonta több ezer forintot is spórolhatunk.

Először a rendrakás!

Sokkal gyorsabban megy a takarítás, ha mindig rendrakással kezdünk. Nem kell minden egyes ruhadarabot, játékot, tárgyat egyesével megfogni és elrakni, ha éppen útban van. Sokkal egyszerűbben megy a portörlés és porszívózás, mert a végén nem derül ki, hogy az otthagyott kártyapakli alatt koszos maradt az asztal.

Fentről lefelé

Sokszor megfeledkezünk a plafonról, magas zugokról. Ha föntről nem szedjük le elsőként a port és pókhálókat, akkor a kosz folyamatosan hullik lefelé, és mindig kezdhetjük elölről. Használjunk teleszkópos portalanítót.

Ajtófélfa, rések, párkányok

A nagytakarítás lényege, hogy olyan részeket is érintünk a lakásban, ami a heti vagy a kisebb tisztítás során elmarad. Az ajtó tetejét, a bútorok nehezen elérhető pontjait stabil létráról és biztonságosan törölje át.

Finom por a könyveken

A könyvespolcok teljes portalanítása sziszifuszi feladat. Vonjuk be a családtagokat, a port fújjuk ki az erkélyen a könyvek tetejéről, vagy csapjuk őket egymáshoz. A nedves ruhát kerüljük, mert tönkreteszi a papírlapokat.