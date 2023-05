A szárított virágból készült különféle dekorációk már egy ideje nagyon trendinek számítanak, idén pedig szinte nincs is divatosabb dísze a lakásnak, mint egy csodás mákgubóból, levendulából, búzakalászból és egyéb száraz növényekből készült csokor. Sajnos, azonban ezeket a mesés díszeket elég borsos áron mérik az üzletekben... pedig mi magunk is könnyedén megalkothatjuk a saját szárazvirág-csokrunkat.

A szárított virágcsokrok és egyéb lakásdekorációk mondhatni reneszánszukat élik, ám akik már keresgéltek ebben a témában, azok bizony láthatták, hogy nem kis árat kell fizetni értük... kivéve, ha mi magunk fogunk neki a virágszárításnak, ugyanis

egy szép szárított virágcsokor megalkotásához nem kell sem speciális szaktudás, sem pedig különleges alapanyagok.

Milyen virágokat érdemes szárítani?

Általános tévhit, hogy csak nagyon kevés növény alkalmas a szárításra, pedig a valóságban erdei, mezei és kerti növényekből is akad bőven olyan, amely szárítva is remekül mutat. Nézünk néhány példát az ismert és jól szárítható növények tárházából:

- seprűvirág

- rezgőfű

- csipkebogyó

- medvetalp

- mákgubó

- fátyolvirág

- kapor

- levendula

- köles

- búzakalász

- szarkaláb

- zab

- pipacs

- bogáncs

- hortenzia

- rózsa

A felsorolás természetesen nem teljes, hiszen kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a megfelelő technikával szinte az összes növényből lehet szárított verziót készíteni.

Milyen technikával szárítsunk növényeket házilag?

1. Szárítás levegőn

A levegőn való szárítás a legegyszerűbb módja annak, hogy a friss virágokat tartósítsuk. Ennél a módszernél nincs is más dolguk, mint keresni egy hűvös, száraz és lehetőleg sötét (hogy minél kevésbé fakuljanak ki a virágok) helyet, majd itt fejjel lefelé – akár csokorba összekötve - fellógatni a kiválasztott növényeket. A folyamat nagyjából 2-4 hétig tart, annak függvényében, hogy mennyire magas a növény víztartalma és milyen száraz a levegő.

TIPP: a szárítás ideje alatt jó, ha semmilyen erős behatás nem éri a növényt, például komolyabb szél, huzat, mert a száradó virágok nagyon sérülékenyek.

2. Szárítás homokban

Kicsi virágok vagy nagyobb nedvességtartalmú növények szárításakor segítségünkre lehet némi homok is, amit első lépésben átmosunk, átszitálunk és jól kiszárítunk. Ezt követően keressünk egy dobozt, szórjunk az aljára némi homokot, majd fektessük rá a kiválasztott növényeket szépen elrendezve és formára igazítva. Ha mindezzel készen vagyunk, óvatosan fedjük be teljesen a növényeket a finom szemű homokkal, és helyezzük a dobozt száraz, jól szellőző helyre. Nagyjából 2 hét alatt a növények el is készülnek, ekkor öntsük le róluk a homokot és egy ecsettel tisztítsuk meg mindegyiket.

3. Szárítás mikróban

A modernizáció és az időtakarékosság jegyében mikróban is száríthatunk virágokat, méghozzá úgy, hogy a kiválasztott növényeket egy mikrózható, zárható edénybe helyezzük egy pohár víz társaságában – utóbbira azért van szükség, hogy nehogy túlszáradjanak a virágok. Ezt követően indítsuk be a készüléket „felolvasztás" fokozaton 2 percre, ha ilyen funkciónk nincs, akkor pedig 30 másodpercre állítsuk az időzítőt, majd ennek letelte után ellenőrizzük a száradást. Ha kell, még 30 másodpercig folytassuk a műveletet vagy addig, amíg el nem érjük a kívánt hatást.

TIPP: Ezzel a módszerrel nem tudunk csokrokat vagy hosszú szárú, dús növényeket tartósítani, inkább egy-egy szál virágnál vagy virágfejeknél működik jól, ezeket viszont utána felhasználhatunk kopogtató, koszorú vagy asztaldísz készítéséhez.