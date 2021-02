Az élő virágokon kívül számos könnyen elkészíthető, hangulatos dekorációval hangolódhatsz a tavaszra, mi ezúttal most a tavaszi kopogtatókat helyeztük fókuszba. Ha kedveled a naturális díszeket, biztosan imádni fogod az alábbi ötleteket.

Íme, néhány könnyedén elkészíthető kopogtató:

1. Vessző koszorúból készült tavaszi kopogtató

A tavaszi kopogtató alapja akár vesszőkoszorú is lehet. Ez virágboltban is megvásárolható, de te is könnyedén elkészítheted, csak hajlékony vesszőket kell találnod hozzá. Rajtad áll, hogy igazi, vagy művirággal díszíted, és az is, milyen növényeket, ágakat, szalagokat teszel az ajtódíszre. A vesszőkoszorút általában dróttal rögzítik, így adja magát, hogy a kopogtató többi elemét is a drótokba kell szúrni, de rögzítheted az elemeket ragasztópisztollyal is. Nem csak virágokkal és zöldekkel, de tavaszt idéző, kreatív boltokban kapható figurákkal is díszítheted a kopogtatódat.

Amihez szükséged lesz hozzá:

1 vesszőkoszorú alap

néhány tuja ág

5-6 fej szárított rózsa, vagy bármilyen művirág

élénk színű szalag

drót

ragasztópisztoly

Így érdemes nekiállni:

Először tedd a zöld ágacskákat a vesszőkoszorúba, majd jöhetnek a színes virágok. Szúrd, vagy ragaszd a kopogtatóra a virágokat, ha szeretnél bele díszt (pl. madár, lepke, stb.), akkor tedd azt is a helyére, majd a végén köss rá szalagot, amivel könnyedén felakaszthatod bárhova. Egy szalagból készült óriási masni is jól mutathat, tényleg csak a kreativitásodon múlik, mit hozol ki a tavaszi ajtódíszből.

2. Tavaszi ajtódísz drótból

Ha nincs otthon koszorúalapod, vagy nem szeretnél erre feleslegesen költeni, drótból is készíthetsz alapot. Ahhoz, hogy szép, kör alapot kapj, érdemes egy nagy fazék köré csavarni a drótot, elkerülve a cikk-cakkos formát. Ha a drótot művirágokkal díszíted, egy gyönyörű, légies kopogtatót kapsz, de kedvedre dekorálhatod a virágokon kívül lepkékkel, kavicsokkal, vagy horgolt virágokkal, sőt, igazából bármivel, amivel csak szeretnéd.

Az elkészítéséhez nincs szükséged másra, csak néhány erősebb drótra, művirágra, ragasztópisztolyra, és olyan elemekre, amikkel a kopogtatót díszíted.

3. Hagyományos, hungarocell alapú kopogtató

Az ajtódísz alapja egy 15 cm-es átmérőjű hungarocell koszorúalap, amit kedvedre körbetekerhetsz ruhaanyaggal, vagy színes szalaggal, de ha szeretnéd, csupaszon is hagyhatod. A koszorú díszítéséhez használhatsz filcvirágokat, vagy szárított virágokat, illetve kedvedre dekorálhatod vidám feliratokkal is.

Az elkészítéséhez csak egy hungarocell vagy szalmakoszorú koszorúalapra, szárított virágokra, esetleg filcvirágokra, és tavaszi feliratra lesz szükséged.

+1 Szalagos kopogtató

Válassz egy szalmakoszorú, vagy hungarocell alapot, válogass össze különböző, színes szalagokat, anyagokat, és vágd őket legalább 25-30 cm hosszúra. Ha szeretnéd, a szalagok végét bevághatod V alakban, vagy cikkcakkos ollóval is levághatod az anyagok végét, hogy jobban mutasson.

Ha ez meg van, csomózd fel a szalagokat az alapra, és kész is. Arra figyelj, hogy csak vidám, tavaszi színeket válogass össze, hogy jól mutasson az ajtódon!