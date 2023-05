Bő hat évtizeden át kápráztatta el itthoni és külföldi közönségét Medveczky Ilona, férfiak százai hevertek formás lábai előtt. Soha nem bánta meg, hogy a család helyett a karriert választotta. Csupán szeretett kutyái és növényei veszik körül, ám a hazai revü koronázatlan királynője így is minden napjában megtalálja az örömét.

Medveczky nemrég az RTL Drága örökösök című sorozatában tanítgatta táncolni Lengyel Ferenc karakterét. A Hot! magazinnak pedig most többek között arről beszélt, hogyan sikerült rábeszélniük a szerepre.

"Sosem vállalok el olyat, ami nem méltó, aminek nem látom értelmét. Amikor a sorozat show-runnere, Hámori Barbara megkeresett a szereppel, nem tudtam elképzelni, hogyan illenék bele a koncepcióba, pedig néztem a sorozatot. Háromszor utasítottam el, ám Barbara nem tágított, mivel kifejezetten rám írta az epizódszerepet. Végül igent mondtam, de a sors megkeserítette a felkészülést, mivel karácsonytájt csőtörés lett nálam, és hat hétig fagyoskodtam, mire megjavították. Éjjelente síoverallban aludtam, nappal a kutyáimmal körbevéve, vacogva tanultam a szövegem. Aggódtam, mi lesz a forgatáson, de az egész stáb kedvesen segített mindenben. Remek élmény volt, utána sokan gratuláltak is!" - nyilatkozta.

A művésznő arról is beszélt, hogy egyvalakivel élt közös fedél alatt, egyszer kötött házasságot, egyszer volt szerelmes. "Tőlem mindig féltek a férfiak!" - vallja. "A nők irigykedtek rám – nem gondoltak bele, mennyi lemondással járt az életem. Engem egy férfiban mindig a jelleme, a tehetsége, az esze érdekelt, nem a bankszámlája vagy az ágybéli virtuozitása. Hildebrand István operatőrbe az Egy magyar nábob forgatásán lettem szerelmes, ám ő családot akart, gyereket, én viszont közöltem, hogy nem hagyok fel a tánccal. 1974-ben névházasságot kötöttem Európa ötödik leggazdagabb német nemesi családjának tagjával, egy saját neméhez vonzódó Turn und Taxis herceggel, cserébe százezer dollárt fizettem neki az osztrák állampolgárságomért. Egy napig se laktunk együtt, viszont sose váltunk el, így Wilhelm 2009-es halála óta hivatalosan is özvegy hercegné vagyok. Bár számos kiváló férfi kérte meg a kezem, ragaszkodtam a függetlenségemhez. Haláláig csak Nagy Richárdot becsültem, aki 25 évig volt a társam. „Papa" itt élt velem, de külön hálószobában, külön emeleten. Ma is hiányzik. Csodás ember volt: nagyvonalú, jólelkű, becsületes, toleráns, okos. Sose volt konfliktusunk, a tenyerén hordott, mégsem keresem az utódját. Nem született férfi, akivel én szóba állnék" - nyilatkozta a táncművész.

