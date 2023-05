Ahogy arról a Life is beszámolt , Gálvölgyi János súlyos légzési nehézségek miatt szállította családja kórházba. A színművész jelenleg lélegeztetőgépen, mélyaltatásban van, ám családja bízik a felépülésében.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművészt, Gálvölgyi Jánost szerda délelőtt szállíották kórházba, ahonnan még aznap tszállítottk a SOTE kilinikájára, ahol jelenleg intenzív osztályon ápolják, lélegeztetőgépen van, mélyaltatásban.

A színész felépüléséért egy ország drukkol, családja, barátai bizakodóak.

Gálvölgyi Judit, a művész felesége szerda este a Blikknek azt mondta, nagyon aggódik, ugyanakkor abban bízik, hogy férje, ahogy máskor, úgy most is visszatér a halál torkából.

Havas Henrik is bízik barátja felépülésében, Facebook-posztjában azt írta, máskor is volt már hasonló helyzetben a színész, aki a Blikknek azt nyilatkozta: "A magam részéről csak reménykedni tudok, és remélem, Vágó Pista után nem kell búcsúznom még egy kollégától, akivel barátok is vagyunk."

A Heti Hetes producerét, Ónodi Györgyöt 40 éves barátság köti Gálvölgyihez, ő is hisz a felépülésében:

"Sokszor volt már beteg, de mindenből kijött, amiként ebből is kijön! Nem hiszem, hanem tudom, hogy nemsokára újra együtt isszuk majd a whiskey-t nálunk vagy náluk" - mondta el a lapnak a producer, aki úgy tudja, ma döntenek a színész kezelőorvosai, hogyan tovább.

A család közleményében az áll:

„Gálvölgyi Jánost 2023. május 10-én, délelőtt a család szállította kórházba, miután súlyos légzési panaszok léptek fel nála. Gondos orvosi ellátásban részesül a SOTE klinikáján. Az állapota súlyos, de stabil. Amennyiben az állapotában változás állna be, arról a család tájékoztatni fogja a közvéleményt".