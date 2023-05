Pétert a Metropol egy az adásban történt konfliktusuk kapcsán kérdezte arról, hogy milyen kapcsolatot ápolnak ők at exeikkel, és meglepő választ kapott:

"Azt mondhatom, hogy jó barátságot ápolok az exeimmel. Lekopogom, egyszer sem váltunk el haragban, nincsen bennem tüske az irányukban. Olyannyira, hogy a volt barátnőm esküvőjén én voltam a vőlegényének a tanúja. Juci is hasonlóan áll ehhez a kérdéshez. Az ő exével már én is többször találkoztam, szoktunk beszélni is, sőt a kutyusához is rendszeresen visszajár" - mondta el Mischinger Péter, akinek szemlélete nem mindennapi.

Arról a bizonyos konfliktusról pedig a versenyző azt mondta, nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Csupán arról volt szó, hogy a párbajban menyasszonyát hangosabban biztatta, mint ami mellett Juci még koncentrálni tudott volna.