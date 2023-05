Szinte csak kapkodjuk a fejünket, mennyi minden változást hoz ez a hét. A Jupiter belép a Bikába, a Mars az Oroszlánban, míg a Nap az Ikrek jegyében halad tovább, és akkor még nem is említettük az újholdat. Nem kell nagyon aggódni, ezek a változások most kifejezetten izgalmasak és örömteliek lesznek.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Ez a hét igencsak mozgalmas lesz az égen, és itt a földön is. Három nagy bolygó jegyet vált, és még újhold is lesz. Ez mind arra jó, hogy új fejezetet nyiss életed bármelyik területén. A legnagyobb horderejű változást Jupiter hozza, ami kedden késő délután lép ki a Kosból. Innentől javulni kezd az anyagi helyzeted. Szombaton bolygód, a Mars átlép az Oroszlánba, ami inspirálóan hat rád.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Olyan érzésed lesz, hogy eljött a te időd. Igazad van, hiszen kedden késő délután Jupiter, a Nagy szerencse bolygója belép a jegyedbe, és jövő júniusig szerencsét hoz neked. Másik nagyszerű égi hír számodra, hogy pénteken újhold lesz a Bikában. Ez remek lehetőség arra, hogy megújulj. Minden, amit most kezdesz, elindul feléd a megvalósulás útján. A részleteket hétvégén kellene kidolgoznod...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A héten türelmetlenség lehet úrrá rajtad, szíved szerint hajtanád az időt. Ennek oka lehet, hogy vasárnap lép be a Nap az Ikrekbe. Ezzel elindul a te hónapod, és jön a születésnapod. Előtte a föld dominancia azt jelenti, hogy a tényekre kellene támaszkodnod. Ne elméleteket gyárts, hanem lépj a cselekvés mezejére! Csak ez fog eredményeket és sikereket hozni neked. Hétvégén kezdheted szervezni a szülinapi bulidat.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Biztos, örülni fogsz neki, hogy Jupiter kedden kilép a Kosból. Ezzel megszűnik egy olyan nyomás, ami megnehezítette a dolgodat az elmúlt hónapokban a munkahelyeden. Az is jó hír, hogy Mars szombaton kilép a Rákból, mert innentől kevésbé leszel ingerült és türelmetlen. Szóval csupa kedvező folyamat indul el a héten. Persze a kézzel fogható eredmények jöhetnek kicsit később...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Hűha, nem mindennapi az a változás, amelyet ezen a héten fogsz tapasztalni. Kedden Jupiter jegyet vált, ami érintheti a főnököd személyét, vagy a te pozíciódat. A pénteki újhold is ezt erősíti meg. Szombaton Mars belép az Oroszlánba. Innentől felpörögsz. Vigyázz, hogy sose kapkodj! Vasárnap a Nap lép az Ikrekbe. Ez álmaid, vágyaid megvalósulását hozza kézzel fogható közelségbe...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Neked kedvez a keddi Jupiter jegyváltása és a pénteki újhold is. A terveidet csiszolgathatod, és megteheted az első tollvonást is. Nem kell tovább várnod, persze kapkodnod sem kell. Ez a magvetés ideje szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Minden, amibe most vágsz bele, meghozza a gyümölcsét később/hamarosan. Hétvégén sem dőlhetsz hátra: két nagy bolygó vált jegyet: a Mars és a Nap... - írja az Astronet.

