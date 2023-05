Antal Timi úgy érezte, tartozik az őt a zenei munkássága miatt követőknek annyival, hogy elmagyarázza, miért nem láthatják az utóbbi időben színpadon, illetve az elmúlt náhány hónapban, évben írt posztjai miért nem a zenével kapcsolatosak.

"Pár évvel ezelőtt éreztem, hogy kiégtem, hogy már nincs motiváció, ihlet arra, hogy aktívan dolgozzak. És akkor jött az érzés, a tiszta szívből jövő felismerés, hogy nekem most (akkor) valami más dolgom lesz ezen a világon. Anyuka leszek. És nem ebbe menekültem, de valahogy tényleg azt éreztem, hogy most ez lesz az én nagy feladatom és úgy érzem, miután megszületett Emma visszakaptam az erőmet, lett ihlet (volt miből meríteni bőven), úgyhogy miután megszületett újra jött egy jó zenei hullám is. Kijöttünk új dalokkal, klippel, koncerteztünk, ráadásul még a Budapest Park színpadát is taposhattuk pár dal erejéig, ami óriási mérföldkő volt számunkra.

Majd aztán megint jött egy kis csend, és most újra babát várok. Sőt, pár héten belül már a karjaimban tarthatom Őt. A kisfiamat" - írja bejegyzésében az énekesnő, aki nem tagadja, hiányzik neki a színpad, a koncertek körül szokásos izgalom, hiányoznak a rajongói. Ám azt is elárulja, hogy ez nem egy végleges állapot, vissza fog térni, de addig is türelmet kér és nyitottságot a nem zenei témájú tartalmakra.

"Most újra más feladatom lesz, megint kicsit előtérbe kerül a cumi, a pelus, a baba illat... de közben azt is tudom, hogy mindezek után újra visszatérek/visszatérünk hozzátok új dalokkal, klipekkel, lemezzel és koncertekkel!" - biztatja követőit az énekesnő.