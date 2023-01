Az énekesnő nem tagadja, második terhességét egy kicsit nehezebben éli meg, mint az elsőt, és vannak számára megterhelő időszakok.

"Az Emmával való várandósságom alatt is időbe telt, míg éreztem egy mély kötődést a születendő gyermekem iránt. Ez most sem volt másként: időt kellett hagynom magamnak arra, hogy beérjen az érzés, és felfogjam, mi is történik most bennem. A munka és a kislányunk mellett nehezebb volt erre lelkileg ráhangolódnom, de ahogy telik az idő, egyre jobb és jobb a helyzet" – mondta a Blikknek Timi, aki úgy érzi, fizikailag is nehezebben viseli a második babavárást.

"Gyorsabb ütemben nő a pocakom, mint az első várandósságom alatt. Sokszor fáj a derekam, nehezebben végzem a napi teendőket, mint Emma születése előtt, amikor vitathatatlanul jobb volt a fizikumom, bár most is igyekszem időt szánni az egészséges testmozgásra. Nem panaszkodom, sokkal inkább motiválni szeretnék más édesanyákat, akik ugyanolyan cipőben járnak, mint én. Nagyon várjuk a kisfiunk születését, hiszen ez alapvetően egy rendkívül boldog időszak, ám nehézségek nálunk is vannak, ahogy mindenkinél" – mondta.