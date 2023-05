Ónodi Eszter kevés alkalommal enged betekintést a magánéletébe, ám most kivételt tett és elárulta, hogy most 17 éves fia sokáig nem volt tudatában annak, hogy az édesanyja színésznő.

Ónodi Eszter magánéletéről keveset tudni, a színésznő féltve óvja életének ezt a részét, ám most betekintést engedett a családi életébe és elmesélte, hogyan tudta meg 17 éves fia, Zsombor, hogy édesanyja színésznő.

"A fiamat is próbáltuk úgy nevelni, hogy ő nagyon sokáig nem volt tudatában annak, hogy az édesanyja színésznő, aki néha a tévékben, filmvásznon van. Arra gondoltunk, hogy ő ne legyen az a gyerek, aki az anyatejet is a színházi büfében szívja. Én sokáig keveset dolgoztam a születése után. Próbáltuk a legnormálisabb óvodába, iskolába járatni, nem ilyen művészóvodába meg mit tudom, én. A lényeg az, hogy az késő óvodás/általános iskolás társai hívták fel a figyelmet arra, hogy az ő anyukája színésznő. Jött a kis óvodástársa, hogy láttuk anyudat a tévében. Ő nem is értette, hogy ez miért nagy dolog"

– mondta a színésznő Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorában.