A bőrrák nem csak egyféle lehet, három fő típusát különböztetjük meg: az egyik a bazálsejtes karcinóma, ami a leggyakoribb és leglassabban terjedő forma, ritkán ad áttétet. A másik a laphámsejtes karcinóma, ami gyorsabban növekedhet, és áttétet is képezhet, a melanóma pedig a legveszélyesebb, mivel gyorsan terjedhet a szervezetben, de korai stádiumban az is jól gyógyítható.

A bőrrák első tünetei: nagy hagyd figyelmen kívül az apró elváltozásokat se!

Forrás: Shutterstock

Ezekre a tünetekre figyeljünk!

1. Megváltozott anyajegyek

Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, ha egy meglévő anyajegy színe, mérete, alakja megváltozik, viszketni vagy vérezni kezd. Újonnan kialakuló, furcsa megjelenésű bőrelváltozás esetén is érdemes gyanakodni.

Ismered az úgynevezett ABCDE szabályt? Mutatjuk, mik azok a jelek, amikor érdemes mielőbb orvoshoz fordulni

A – Asymmetry (aszimmetria): az anyajegy nem szimmetrikus.

B – Border (szegély): szabálytalan, elmosódott.

C – Color (szín): több színt is tartalmazhat – barna, fekete, piros, kékes is lehet benne

D – Diameter (átmérő): nagyobb, mint 6 mm.

E – Evolving (változás): ha bármelyik tulajdonsága változik, legyen az méret, forma vagy tüneteket okoz

2. Nem gyógyuló sebek

Ha egy seb vagy horzsolás hetek múlva sem gyógyul be, netán kifakadt, vérzik vagy pörkösödik, mindenképpen mutassuk meg szakembernek.

3. Pikkelyes, vöröses, hámló foltok

A laphámsejtes karcinóma gyakori jele az ilyen típusú folt, ami érzékeny lehet, néha vérzik is, és fokozatosan növekedhet.

4. Fényes, gyöngyházfényű csomók

A bazálsejtes karcinóma gyakran így jelentkezik – kiemelkedő, fénylő növedék formájában, amely idővel kifekélyesedhet.

5. Viszketés, fájdalom vagy érzékenység

Egy anyajegy, ami hirtelen viszketni kezd, fájdalmas lesz vagy égő érzést kelt, szintén intő jel lehet.

Mit tegyünk, ha gyanús elváltozást látunk?

Az első és legfontosabb: ne várjunk! Bármilyen furcsa vagy szokatlan bőrelváltozást tapasztalunk, forduljunk mielőbb bőrgyógyászhoz. A szakember dermatoszkóppal alaposan megvizsgálja az elváltozást, és ha szükséges, szövetmintát vetet belőle. Ne féljünk a beavatkozástól, egy apró kimetszés életet menthet, ugyanis a bőrrák korai stádiumban szinte mindig gyógyítható, késlekedés esetén azonban a gyógyulási esélyek romlanak.