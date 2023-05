Kozso több mint két évtizede dolgozik azon, hogy valamilyen úton-módon nemzetközi hírnévre tegyen szert, és az USA-ban is sztár lehessen. Eddig ebben nem ért el túl nagy sikereket, ám most új megoldással állt elő.

Hajdú Péter a YouTube-on ma este élesedő műsorában sok mindenről beszél majd Kocsor Zsolt, a delfinek Balatonba telepítésén kívül például arról is, hogyan szeretne világhírnévre szert tenni.

Kozso perben áll az Egyesült Államokkal, mert, mint mesélte, egy tévedés miatt 38 napra börtönbe zárták, amikor 5 hétre turistaként utazott ki az országba, ahol korábban hosszabb ideig élt is, sőt, zöldkártyája is volt, amit visszaadott. Kozsót a börtönben rabtársai bántalmazták is, ám a zenész nem haragszik.

Olyannyira nem, hogy szeretne amerikai zenei karriert is befutni, mint énekes.

„Amerikában zeneszerzőként ismertnek számítok. Eddig nem mutattam meg sehol, de hogy csak tudj róla, a Joós Pistiékkel úgy döntöttünk, hogy ezt elmondjuk, bemutatkozik a világban az Amok Runner formáció, vagyis az Ámokfutók. Bolond voltam, hogy az elmúlt harminc évben ebben nem gondolkodtam" - mondta el Hajdú Péternek az adás felvételén.