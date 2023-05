A Rák Hold nagyon pontos megérzéseket ad nekünk, de érzékennyé is tesz: őrizkedjünk a negatív hatásoktól.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kedden a Hold a víz elemű Rák jegyében jár, ami kimondottan ingerültté tesz. Nem viseled jól azt az érzelgős hangulatot, ami másokon ilyenkor úrrá lesz, pláne nem az önsajnálatot, ami szintén jellemző. Azért próbálj meg nem belegázolni mások lelkébe a hirtelenségeddel, egyenességeddel.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy terved nem jön össze, mert meglepetésszerűen közbejön valami: de sebaj, az élet bőségesen kárpótol. Izgalmas és eseménydús órákra számíthatsz, és számtalan nem várt örömben lehet részed. Ha szingli vagy, most kellene ismerkedned.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Sokat foglalkozol személyes és családi ügyeiddel. Túl sokat rohangásztál mások érdekében, most meghittségre, nyugalomra vágysz, s arra, hogy ma egy kicsit egyedül is lehess. Jól is teszed, ha szakítasz egy kis időt az elvonulásra, mert így ismét magadra találhatsz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold a Rák jegyében jár, ami nagyon kifinomult „antennákat" ad neked. Most nagyon jó érzékeled mások ki nem mondott gondolatait, hangulatát, érzéseit. Ez persze rendkívül előnyös lehet, segít mindenfajta kapcsolatodban.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ne vállalj a szükségesnél nagyobb kockázatot sem a szerelemben, sem az üzleti életben, vagy az élet más területén! Nagyon valószínű, hogy most kivételesen rosszul méred fel az erőviszonyokat. A Jupiter a Bika jegyébe lépett, és azt sugallja, hogy maradj a biztos útnál.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Te egy gondoskodásra született ember vagy, szükséged is van azokra, akiket pátyolgathatsz. De az is természetes, hogy mindezért viszonzást is vársz. Ha a kedvesed ebben nemigen jeleskedik, add tudtára - írja az Astronet.

