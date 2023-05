Skorpió

Aki ismeri a Skorpió embereket, tudja, hogy ők azok, akik egyszerre érzékenyek, ám nagyon kegyetlenek is tudnak lenni. Azonban nemcsak másokkal, de saját magukkal is. A jegy szülöttei vagy mindazok, akiknek a horoszkópjában a Plútó komoly szerepet játszik, szeretnék teljes mértékben kiélvezni az életet. Ezért, ha a Skorpió elveszíti a kontrollt önmaga felett, hajlamos lehet az önpusztító életmódra. Meg kell tanulnia a mérsékletességet, tudatosan kell törekednie kell arra, hogy kerülje a szélsőséges viselkedést. Nos, neki ez nem könnyű feladat: ha valamibe belekezd, nem végez félmunkát, legyen szó szenvedélyes sportolásról vagy a klasszikus káros szenvedélyekről. Ha sikerül felépülnie, kiváló segítő válhat belőle, aki a saját példáján keresztül másokat is inspirálhat. Szerencséjére nagyon gyorsan regenerálódik: gyorsan gyógyul a betegségekből és az idegrendszere is bírja a strapát.

Nyilas

A Nyilas a túlzások embere. Mindig nagy léptékekben gondolkozik. Mozgalmas életre vágyik, és ha úgy érzi, nem kap elég impulzust, elégedetlenné válik. Szándékosan keresi a veszélyt, de szerencsére a legtöbbször - a Jupiter segítségével, amit a nagy szerencse planétájának is neveznek - jól jön ki belöle. Hajlamos nagykanállal falni az életet: nála nincs csak egy kocka csoki vagy csak egy korty bor. Ha diétázik és absztinenciát fogad, azt komolyan veszi, ellenkező esetben komoly túlzásokba eshet.

Halak

Az álmodozó Halak gyakran olyan benyomást kelt, mint ha nem is evilági lenne. Képes a saját világában élni, sőt, van, aki alig-alig engedi be az életébe a realitást. Álomvilágukat előszeretettel támogatják meg alkohollal vagy drogokkal, ami az alkotásban ugyan inspirálhatja őket, de egyúttal labilisabb idegrendszerüket még érzékenyebbé teszi. Ha a valóság nem felel meg az elképzeléseiknek - és ez gyakran van így - depresszióra is hajlamosak, ami szintén ördögi körként húzza bele őket a tudatmódosító szerek világába.