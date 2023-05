Eugénia hercegnő januárban jelentette be, hogy második gyermekével várandós. A boldog szülők és a büszke nagytestvér egy megható fotóval közölték az örömhírt. Most pedig az is kiderült, hogy a trónörökös hamarabb is érkezhet, mint azt gondoltuk.

"Május végére várják, azt hiszem. Tehát most már bármelyik percben megszülethet" – ismerte el a Hello magazinnak András exfelesége.

Első gyermekük, August 2021 februárjában a londoni Portland Kórházban látta meg a napvilágot.