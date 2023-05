Év elején derült ki, hogy nincs minden rendben Király Viktor házasságával . A korábbi álompár nem is él egy fedél alatt. Most egy sejtelmes üzenet pedig arra utal, hogy lehet többé nincs visszaút egymáshoz.

Április végén az énekes elmondta, hogy küzdenek a házasságukért, még egy közös, isztambuli utazáson is részt vettek. Ám a család újraegyesülése még mindig nem történt meg. Sőt, most nagyon úgy tűnik, hogy a dolgok inkább rossz irányba fordulnak. Ezt bizonyítja az is, hogy Anita nemrég egy sejtelmes üzenetet osztott meg a közösségi oldalán.

"Takarítsd ki az életetból mindazt, ami káros, visszahúz, leural, meggyötör. Fontos, hogy a helyére kerüljenek a dolgok, tudod, mint a rendrakásnál. Hogy tudd, ki és milyen helyet foglal el az életedben... Mi az, ami kell... és mi az, ami feleslegessé vált. Lehet, hogy fájdalmas lesz és kicsordul a könnyed, amikor egy-egy széttört, újraragasztott dolgot egy mozdulattal kihajítasz (mert bíztál benne, hogy ugyanolyan lesz), és még az is előfordulhat, hogy utánanyúlsz, hogy 'hátha mégis'... Ne áltasd magad. Ami eltört, az sosem lesz már olyan, mint volt. A repedések meglátszódnak és mindig is ott lesznek, akár látod, akár nem."