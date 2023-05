Szabasztián és párja, Niki már jó ideje Ausztriában élnek, ahol mindketten parapszichológus végzettséget szereztek. A szűk körűre tervezett esküvőről már megvan az elképzelésük, erről a Story magazinnk beszélt Jimmy fia.

"Ez lesz életem első és utolsó házassága, amit szerelemből kötök, és szeretném, ha ez a nap szeretetben, meghittségben telne. Nincs nap, hogy ne gondolnék apura, mindig velem van, és sokszor ad nekem erőt. Tudom, tudjuk Nikivel, hogy az esküvőn is ott lesz velünk. Így is készülünk rá. Lesz egy ceremónia a tiszteletére, és megemlékezünk az elhunyt testvéremről, Anitáról és Niki dédijéről is" - mondta el a lapnak Szebasztián, aki azt is elárulta, hogy miért volt szükségük parapszichológus végzettségre és mihez akarnak kezdeni vele.

"Nem volt más magyarázat, csak hogy apu és Niki kommunikálnak. Niki szeretné is feltenni erre az életét, én viszont egyelőre ott tartok, hogy a magam és a családtagjaim lelkét szeretném gyógyítani a megszerzett tudással" - magyarázta el Szebasztián.