Örül a Zámbó család, hogy Jimmy is helyet kapott a Madame Tussaud múzeumban. Ám Zámbó Krisztián annak ellenére nem elégedett a panoptikumban kiállítótt szoborral, hogy tudja, csak régi fotók álltak a készítők rendelkezésére.

Tiszteli és értékeli a munkájukat, ám úgy gondolja, lenne még mit csiszolni rajta, például az állát.

"Hogy a szeme még élettel telibb legyen, az öcsém, Szebasztián szemét mintázták le, az ő kékes árnyalata hasonlít leginkább apuéra, az enyém zöld. Jó lett volna, ha az én arcomból pedig az államat használják fel. Édesapám annyi idősen hunyt el, mint amennyi én most vagyok, 43 éves. A családunkban ez a genetika: negyven felett felszedünk pár kilót, ezért azt hiszem, az én fejszerkezetem, ha mondhatom így, tokám, áll most legközelebb apuéhoz" - mondta el Krisztián, aki a megnyitóra szerelmével, Zsuzsikával érkezett.

Az énekes szerint ez a megnyitó is egy mérföldkő a kapcsolatukban, párja végre közelebbről is megismerhette Jimmyt, akiről igencsak kedvezően nyilatkozott.

"Kicsit ő is közel kerülhetett apuhoz, láthatta, milyen testalkata volt, hogy olyan hosszú lábai vannak, mint nekem. Négyszemközt, nevetgélve meg is jegyezte, hogy bejön neki apu, mint férfi! Ez nekem is bók, hiszen egy vérből valók vagyunk, hasonlítunk egymásra apuval" - magyarézta Krisztián, akit, ahogy szavaiból is kitűnik, ez kicsit sem zavarja - írja a Bors.