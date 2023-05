Suhajda Szilárdnak a kihívás volt a fontos, nem bizonyítani akart, magának, magáért mászott. Vonzották a magas hegyek és ki szerette volna hozni magából a maximumot.

Aki segítséget vesz igénybe és oxigénnel mászik, „az olyan, mintha e-bike-kal tekerné végig a Tour de France-t" - mondta el az eltűnt hegymászó sajtósa és barátja.

Pintér László azt is elmondta, hogy a Mount Everestre segítséggel 600 ember jut fel évente, összesen 221-en jártak már a csúcson oxigén nélkül, de közülük is csak néhányan vannak, akik semmilyen segítséget nem vettek ehhez igénybe, azaz serpa nélkül mászták meg a hegyet. Ehhez a szakíró szerint több évtizedes tapasztalatra van szükség, ami Suhajda Szilárdnak meg is volt, hiszen mászott már meg 8000 méternél magasabb hegyet is oxigén nélkül, de a felkészülése is alapos volt, így a családban és a barátokban sem merült fel, hogy az expedíciónak akár tragédia is lehet a vége.

Ahogy az expedíció sajtósa az RTL Reggeli című műsorában elmondta, veszélyes szakma a hegymászás, de nem annyira, mint sokan hiszik, csak míg a halálhírek eljutnak az emberekhez, a sikerek kevésbé.