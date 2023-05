Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A mai nap még szintén a béketeremtésről, konfliktuskezelésről szól, a Mérleg Hold segít ebben. Bárkivel is volt/van vitád, nézeteltérésed, most tudod kezelni, és érdemes is leülni tisztázni a helyzeteket.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kompromisszumokat kell hoznod ma bizonyos terveidet illetően, de ez nem fog nehezedre esni, a Mérleg Hold ugyanis enyhíti a feszültségeket. A hosszú távú terveidet illetően mérlegelj alaposan, mert most jó meglátásaid lehetnek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szerdán, ha úgy adódik, add át a gyeplőt valaki másnak és hagyd, hogy ő irányítsa körülötted az eseményeket. Meg fogod látni, hogy mennyire kényelmes és főleg pihentető tud lenni, ha csak utas vagy a csónakban, nem kormányos.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Vannak alapvető érzelmi szükségleteid, melyek, ha nem teljesülnek, nem érzed jól magad a bőrödben. Tegyél hát annak érdekében, hogy mindezek a vágyak ki legyenek elégítve, és ha a párod ezt nem adja meg, akkor ma ülj le vele beszélni erről.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma igazán kiegyensúlyozott és békés hangulatban vagy, és türelmes is vagy – de csak egy pontig. Ma valakinek sikerül elérnie ezt a pontot, sőt, túl is menni rajta. Vegyél nagy levegőt, és számolj el tízig, mielőtt megsemmisítő reakciókat adnál.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Kicsit feszült, vagy borongós hangulatod van, de van valaki a környezetedben, aki tárt karokkal vár, és egy nagy öleléssel, vagy okos tanácsokkal jó kedvre hangol. A sors is meglephet egy nagyon jó hírrel!