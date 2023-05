Falusi Mariann, akivel évtizedeken át voltak barátok és kollégák és nemcsak a Pa-Dö-Dő zenekart alkották együtt, de többek között közös műsort is vezettek, a Facebook-oldalán adott ki közleményt, melyben tájékoztat mindenkit, akinek így vagy úgy, de fontos volt Lang Györgyi, hogy hol és mikor vehetnek tőle végső búcsút.

"Kedves barátaink!

Búcsúzzunk el közösen Györgyitől úgy, ahogy ő akarná.

Találkozzunk 2023. június 13-án, kedden 19 órakor a Fővárosi Állatkertben, a Főkapu téren, és emlékezzünk rá együtt, vidáman. Gyertek színes ruhában, és kérünk benneteket, ne hozzatok virágot – az erre szánt összeget utaljátok át bármelyik civil szervezetnek, amiről úgy gondoljátok, hogy Györgyi is egyetértene a céljaival. A közleménybe írjátok be: Lang Györgyi nevében.

Gyertyát se hozzatok – Györgyi sem szeretné, és az Állatkert területén nem is szabad meggyújtani.

A búcsúzás 20 óráig tart.

Várunk titeket!

Falusi Mariann" - írja közleményében az énekesnő.