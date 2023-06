Molnár Anikó úgy döntött, hogy nagyobb implantátumokat rakat be, miután egyébként is eljött az ideje a régi kicserélésének. "Ha már lúd, legyen kövér" - vélekedett Anikó, aki ezzel valószínűleg fellendíti amúgy is virágzó OnlyFans-oldalát. "Úgy gondoltam, hadd járjak kicsit a fiúk kedvében" - tette hozzá a Borsnak Anikó, aki azóta már túl is esett a beavatkozáson, de az eredményt egyelőre nem mutatta meg, arra még várni kell. 650 köbcentis implantátumokat kapott a celeb, amelynél már csak két nagyobb létezik.