Életünk első időszakában rettentően nagy mennyiségű hulladékot termelünk - méghozzá a pelenkával. Mint a Köpönyeg.hu cikkében felhívja rá a figyelmet: az tagadhatatlan, hogy az eldobható pelenka praktikus, kényelmes és bababarátabb a textilpelusokhoz képest, ám nagyon megterheli a környezetet.

Azonban a mosható pelusnak is vannak hátrányai, nem is kevés. Mosása során energiát, vizet és tisztítószert használunk, vagyis a textilváltozatnak is van környezeti lábnyoma, méghozzá nem is kicsi.

A brit Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium szerint azonban mindennek ellenére a mosható pelus használatával 90%-kal kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe a gyártás során, mint az eldobható pelenkák esetében. Ráadásul 40%-kal kevesebb nyersanyagot igényelnek, miközben ártalmatlanításuk 90%-kal kisebb környezeti terhelést jelent.

Ráadásul a mosható pelenka testvérek között örökölhető...