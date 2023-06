Egyéni szinten a vállalatok, az ipar tevékenységét csak korlátozottan tudjuk befolyásolni. Amire viszont nekünk is nagy hatásunk van, az a csomagolási és élelmiszer hulladék mennyiségének és összetételének megváltoztatása. Az Eurostat adatai szerint jelenleg minden magyar 155 kg csomagolási hulladékot termel évente, melynek alig több mint fele (52,4%) kerül újrahasznosításra, a másik fele hulladéklerakókban végzi, ami a legkárosabb megoldás. Mindannyian tehetünk azért, hogy javítsunk ezeken a számokon, nevezetesen az újrahasznosítási arányon, illetve, hogy eleve kevesebb hulladékot termeljünk. Sajátítsuk el az 5R gondolkodásmódot, az angol Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Rot (Csökkentsd, Utasítsd vissza, Használd újra, Hasznosítsd újra és Komposztáld) kifejezések által meghatározott szemléletet!

Ehhez adunk most néhány tanácsot:



Reduce – Csökkentsd, vagy akár Refuse – Utasítsd vissza

• A meg nem vásárolt hulladék a legjobb hulladék! Amire nincs szükséged, ne vedd meg.

• Kerüld a túlcsomagold termékeket.

• Mondj nemet a műanyag csomagolásokra, keress más, fentarthatóbb csomagolású termékeket

• Utasítsd vissza a PET palackos vizeket, helyette töltsd meg a kulacsodat csapvízzel, hiszen hazákban kiváló minőségű a vezetékes víz, felesleges egyszer használatos műanyag palackokkal terhelni a környezetet.

• Válaszd a kisebb kiszereléseket, ráadásul így még a fogyasztásodat is jobban tudod kontrollálni.

• Bevásárláskor vigyél magadat vászonszatyrokat, mondj nemet a bolti műanyag szatyrokra.

• Üdítőitalokat, jegesteákat, jegeskávékat aludobozos kiszerelésben vegyél, és lehetőleg az újrahasznosított alumíniumból készült dobozos terméket válaszd. Az alumínium végtelenszer újrahasznosítható, az egyik legfentarthatóbb csomagolóanyag.

• Válts elektronikus ügyintézésre, mondj nemet a szórólapokra, így csökkentheted papírfogyasztásodat és az így termelődő papírhulladék mennyiségét.

• Jegyzetelj a telefonodba, készíts digitális bevásárlólistát, ezzel is csökkentve a papírhulladék mennyiségét.

Reuse, Recycle és Rot– Használd vagy hasznosítsd újra és komposztálj



A következő lépés az újrahasználat/újrahasznosítás. A háztartásokban keletkező hulladék egyharmada szerves anyag, egyharmada újrahasznosítható, és csak egyharmada, ami valóban szemét:

• Használd újra, amit csak lehet!

• Ha valamit meguntál, cseréld vagy add el, vásárolj használtan

• Ha valami elromlott, javítsd vagy javíttasd meg.

• Gyűjtsd külön a papírt, fémet, műanyagot, üveget és a szerves konyhai hulladékot.

• Ha van rá módod, a szerves konyhai hulladékot (gyümölcs-, zöldség maradványok, kávézacc, tojáshéj, virágok) komposztáld, a komposztot pedig használd fel növényeid gondozásához.

• A fémet, műanyagot, üveget, papírt helyezd a házhoz menő szelektív kukákba vagy vidd el egy hulladékudvarba. Abszolút megéri a fáradtság, hiszen például ha egy aludobozt szelektív kukába dobsz, 60 nap múlva már újrahasznosított doboz formájában ismét ebből ihatod kedvenc italod.

• A veszélyes anyagokat, úgy mint: használt olaj, vegyszer, festék, elem, növényvédőszer, stb. vidd el a hulladékudvarba, ne tedd a szemetesbe.

• Ha nem vagy otthon és útközben keletkezik bármilyen hulladékod, ne dobd ki szemetesbe, hanem vidd magaddal, és keresd meg a legközelebbi utcai szelektív kukát vagy gyűjtőpontot. A nagyobb élelmiszerboltoknál mindig találsz ilyeneket, ahová például az italos aludobozokat bedobhatod.

Tudj róla, hogy az egyénileg alkalmazható lépéseken túl is vannak eszközeid, melyekkel a kereskedőket, gyártókat, döntéshozókat is változásra ösztönözheted:

• Vásárlásoddal tulajdonképpen szavazol. Ha kevesebb műanyag csomagolású terméket vásárolsz, és például helyette az italok esetében kulacsot vagy aludobozos terméket választasz, az egy visszajelzés a cégek felé.

• Kedvenc boltjaidban, ha látsz felesleges csomagolóanyag használatot, például papírdobozba csomagolt fogkrém (a dobozt azonnal kidobjuk) vagy egyenként becsomagolt gyümölcs, jelezd az eladóknak vagy a bolt közösségi média felületein, ügyfélszolgálatán, hogy vannak fenntarthatóbb megoldások is.

• Amikor találsz egy környezettudatos megoldást, oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal. Lehet ez akár egy új kezdeményezés, visszagyűjtésre ösztönző kampány, vegyél részt benne, de minimum népszerűsítsd.

• Csatlakozz önkéntesként a hulladékgyűjtési, takarítási akciókhoz, ami a lakókörnyezetedben vagy a munkahelyed környékén történik.

És ami a legfontosabb, hogy soha ne kételkedj, tarts ki az életedben bevezetett apró változások mellett, mert csak akkor érhetjük el a fenntarthatósági célokat, ha mindannyian teszünk érte.