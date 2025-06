Fényvédő minden napra: így óvd bőröd a városi napfénytől is! – Termékekkel, árakkal

Te is csak nyaraláskor kened be magad naptejjel? Akkor itt az ideje újragondolni a fényvédő teljes körű alkalmazását! Az UV-sugarak ugyanis nemcsak a homokos parton dolgoznak serényen, hanem akkor is, amikor a városban sétálsz, kávézol egy teraszon, vagy épp a buszra vársz. A bőrödet ilyenkor is érik káros hatások, amelyek sajnos nyomot is hagynak.

Egy nyári barátnős találkozón is számtalan helyzetben lehet szükséged a fényvédő használatára

Forrás: Shutterstock

Mi is az az UV-sugárzás, és miért fontos a fényvédő?

Az UV-sugarak olyan láthatatlan napsugarak, amelyek mélyen behatolnak a bőrödbe. Két fő típusa van: az UVA és az UVB. Az UVA-sugarak felelősek a bőr idő előtti öregedéséért, a ráncokért és a pigmentfoltokért, ráadásul simán átjutnak az ablakon és a felhőkön is, szóval akkor is érhetnek, ha az ablak mellett bent ülsz az irodában vagy éppen borult az ég. Az UVB-sugarak pedig azok, amik leégést okoznak, vagyis a piros, fájó bőrt, és bár segítenek a D-vitamin termelődésében, ami fontos a csontjaidnak és az immunrendszerednek, a túl sok UVB károsíthatja a bőrsejteket, és akár bőrrákhoz is vezethet. Ráadásul az UV-sugarak nemcsak a napfényből érkeznek, hanem visszaverődnek például az aszfaltról is, szóval akkor is érhetnek, ha épp sétálsz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindig használj magas SPF értékű fényvédőt, mert az UV-sugarak bizony komoly dolgokat művelhetnek a bőröddel.

Tipp: tarts a táskádban egy mini fényvédőt, hogy napközben is pótolhasd bőröd fényvédelmét!

Mit mutat az SPF, amit a naptejeken látsz?

Az SPF, vagyis Sun Protection Factor, azt mutatja meg, hogy mennyi ideig tudsz a napon lenni anélkül, hogy leégnél, ha fényvédőt használsz. Például egy SPF 30-as krém nagyjából 30-szor hosszabb ideig véd meg a leégéstől, mint ha egyáltalán nem kennéd magad. De nem csak az számít, hogy minél magasabb legyen az SPF érték. Olyan terméket válassz, ami tényleg passzol a mindennapjaidhoz – legyen könnyű, hidratáló vagy akár vízálló, a lényeg, hogy szívesen használd minden nap, és a bőröd is hálás legyen érte.

Fényvédelem a hétköznapokban – ne hagyd ki!

A reggeli bőrápolási rutinod egyik legfontosabb lépése a fényvédő. A fényvédelem azonban ma már nem csak a tipikus strandos naptej formájában érhető el.