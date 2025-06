Vigyázz, hol vásárolsz, ha Spanyolországba utazol! — Több száz eurós bírságot kockáztatsz

A palmai rendőrség turistákat bírságolt meg, amiért illegális utcai árusoktól vásároltak a Spanyolországhoz tatozósziget, Mallorca üdülőhelyén. A hatóság célja, hogy megállítsa a hamisított termékek értékesítését.

A spanyolországhoz tartozó Mallorcán már nemcsak az illegális árusokat büntetik, hanem a vásárlókat is

A spanyolországi rendőrök a hamis napszemüvegeket és kézitáskákat árusítókat és vásárlókat vették célba

A hamis divatcikkek árusai régóta a spanyol turisztikai célpontok állandó szereplői. Aki valaha is járt a spanyolországi Barcelona központjában, láthatta azt a lenyűgöző sebességet, amellyel a hamis divatcikkekkel teli takarókat összehajtogatják és elviszik az illegális utcai árusok, valahányszor egy rendőr a közelükbe ér. Az illegális termékek felszámolásáért küzd a spanyol rendőrség, és most már nemcsak azzal, hogy megpróbálja elfogni azokat, akik eladni próbálnak, hanem mostantól úgy is, hogy megbünteti a turistákat is, akik venni akarnak.

Palma rendőrsége meg is kezdte a bírságok kiszabását azokra, akik illegális utcai árusoktól vásárolnak. Az egyik esetben tizenegy napszemüveget foglaltak le az eladótól az illegális árusítás bizonyítékaként, míg a vevőt azért büntették meg, mert „engedély nélküli utcai árustól vásárolt a nyilvános helyen” – jelentette a Majorca Daily Bulletin.

A rendőrség nem közölte, hogy a megbírságolt személy turista vagy helyi lakos volt-e, az viszont tény, hogy a rendőrség május végén új hatásköröket kapott, amelyek kiterjednek a vásárlók letartóztatására is. A mallorcai városháza tájékoztató kampányt indított, hogy figyelmeztesse mind a lakosokat, mind a turistákat az illegális árusoktól történő termékvásárlás kockázataira.

A rendőrség közölte, hogy ez a fajta kereskedelem káros a legális kereskedőkre, ezért a vevőre kiszabható pénzbüntetést von maga után. Az eladók 750 és 1500 euró közötti bírsággal sújthatók. A vevők esetében ez a mérték 100 és 750 euró között van.