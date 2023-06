Vajna Tímea nagyon vágyik az anyaságra, ezt nem is titkolja. Mindent bevet a gyermekáldás érdekében, de eddig semmi nem segített. Talán épp emiatt fordult istenhez.

Templomból jelentkezett be Vajna Tímea és a 24 órán látható Instagram-storyja alapján nem véletlenül: istenhez fohászkodik, hogy gyermeke születhessen.

Andy Vajna özvegye 40 évesen is kitartóan küzd az anyaságért, rengeteg pénzt költött már álma megvalósítására, eddig sikertelenül. A baba egyelőre nem érkezik meg a modellhez. Hiába a luxus, a néha férjétől örökölt vagyon, van, amit nem lehet pénzért megvenni.

Legújabb történetét értelmezve ez vezette a kaliforniai Our Lady of Mount Carmel (Kármel-hegyi Szűzanya) templomba is - úgy tűnik, Timi istenhez fordulhatott gyermekáládásért.