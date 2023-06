A házassági pletykákkal indult, majd be is bizonyosodott: hivatalosan is összekötötte életét Naomi Watts és Billy Crudup. A pár hat éve van együtt, a Gipsy című sorozatban ismerték meg egymást, ám csak tavaly léptek nyilvánosság elé a kapcsolatukkal. Most pedig mr a házasságuknak örülhetnek a rajongók