Megyeri Csilla és Molnár Zsolti nyerte meg a Nyerő Páros előző szériáját, ám a pusztazámori villába költözés előtt a kapcsolatuk nem volt a topon, nem is jósoltak maguknak hosszú időt a műsorban.

Egy évvel ezelőtt költöztek be a Nyerő Páros villájába Megyeri Csilláék, s noha nem gondolták volna Molnár Zsoltival, hogy sokáig maradnak, végül meg is nyerték azt, így 5 millió forinttal és rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak.

A bent töltött időre nosztalgiával gondol vissza Csilla, és ennek Instagramon, egy fotógaléria mellett hangot is adott.

"Napra pontosan egy évvel ezelőtt, június 11-én költöztünk be a pusztazámori Nyerő Páros villába. Őszintén bevallom, hogy a beköltözés előtt voltak komoly mélységek a párkapcsolatunkat illetően, és úgy indultunk neki ennek a kalandnak, hogy lehet mi leszünk az első páros, akik kiesnek a "játékból". Aztán valahogy beszippantott minket az ott töltött közös minőségi idő, és a közel egy hónap kifejezetten jó hatással volt ránk. Nagyszerű embereket, párkapcsolatokat - párkapcsolati nehézségeket, szépségeket, mélységeket, magasságokat, motiváló párokat ismerhettünk meg. Önismereti kaland is volt ez, de talán méginkább pszichológia szempontból egy b@szott jó párterápia.

Elrepült egy év... - azóta persze rengeteg minden visszarázódott a medrébe... , de azt a 20 napot szerintem egyikünk sem fogja soha elfelejteni. Sokat adott, tanított... úgy mindenre... az összetartásra és az elengedésre egyaránt. És arra, hogy "Nem tudod megváltoztatni, ami történt, nem tudod megváltoztatni azt, amit tettél, vagy amit tettek veled. De azt eldöntheted, hogyan élsz most."

A képeket Megyeri Csilla Instagram-oldalán tudod megnézni.