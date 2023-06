Vasárnap este lezajlott a Miss World Hungary, az idei év szépségkirálynője a 23 éves Hacsi Boglárka lett, aki hazánkat képviselheti majd a világversenyen.

Korábbi szépségkirálynőként Kulcsár Edina is jelen volt a neves eseményen, sőt, még tanácsokkal is ellátta az idei királynőt.

Edina nem érkezett egyedül a versenyre, kislánya, Amara is elkísérte, aki a háttérben várta anyukáját, illetve előtte a sminkelésre is vele tartott, ahol egy közös fotó is készült róluk, ami itt tekinthető meg - szúrta ki a Blikk.